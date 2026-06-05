AmeriCup: Gonzalo Aman tuvo su mejor actuación en México

La Selección Argentina U18 cerró su participación en la fase de grupos de la FIBA AmeriCup U18 con una gran victoria y finalizó segundo en el Grupo A.

La “albiceleste” derrotó 66 a 63 al local, México en el Domo de la Feria de León en un duelo en que se encontró casi siempre en desventaja.

Los dirigidos por Mauro Polla debieron remar desde atrás durante gran parte de la noche. México llegó a dominar el marcador por más de 36 minutos e incluso alcanzó una ventaja máxima de diez puntos durante el segundo cuarto. Sin embargo, Argentina encontró respuestas en los momentos decisivos, ajustó defensivamente y terminó consumando una remontada que se definió en los instantes finales.

Gonzalo Aman tuvo una actuación determinante con 24 minutos y 39 segundos en cancha donde aportó 14 puntos, producto de 6 conversiones en 11 intentos de campo, incluyendo 4 de 6 en dobles y 2 de 5 en triples. Además, sumó 3 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 2 tapas, cerrando una planilla muy completa y registrando un +9 de valoración diferencial, el mejor de la Selección Argentina.

En un encuentro de trámite muy parejo, Aman también convirtió un triple clave en el último cuarto que permitió a Argentina despegarse en el marcador y sostener la ventaja en los minutos decisivos de una remontada que terminó siendo histórica para los “albicelestes”.

Con este resultado, Argentina concluyó la fase de grupos en la segunda posición del Grupo A, únicamente por detrás de Estados Unidos. De esta manera, el seleccionado nacional enfrentará este viernes a Puerto Rico en los Cuartos de Final de la FIBA AmeriCup U18, en un encuentro que definirá el acceso a las semifinales y una de las cuatro plazas disponibles para la Copa del Mundo U19 de 2027.

El partido se disputará desde las 20:30 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de FIBA donde el seleccionado buscará asegurar un lugar en la próxima Copa del Mundo U19.

Fuente: Prensa CAE