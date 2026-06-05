Internos de Sierra Chica confeccionaron 500 escarapelas

En una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión social, la construcción de ciudadanía y los vínculos con la comunidad, personas privadas de la libertad alojadas en las Unidades 2, 27 y 38 del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur confeccionaron 500 escarapelas que serán distribuidas entre estudiantes de escuelas de Sierra Chica y Colonia Hinojo.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Efemérides, identidad y lazos comunitarios: creación de escarapelas como puente de inclusión”, impulsado por la Dirección Provincial de Enlace Comunitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

En total participaron 71 internos próximos a recuperar su libertad, quienes elaboraron los distintivos patrios como parte de una propuesta que buscó promover la reflexión sobre valores vinculados a la identidad nacional, el respeto, la empatía y el sentido de pertenencia.

La iniciativa se llevó adelante desde una perspectiva de justicia restaurativa, entendiendo que este tipo de acciones permiten generar aportes positivos a la sociedad y fortalecer los procesos de reinserción social. Cada escarapela fue presentada sobre una base de cartón con la inscripción “Coronados de gloria”, en alusión a los principios republicanos y al compromiso ciudadano.

De los participantes, 13 pertenecen a la Unidad 2, 15 a la Unidad 27 y 43 a la Unidad 38, todas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En el caso de la Unidad 27, la actividad se desarrolló en las aulas de la Escuela Primaria de Adultos 701 “Madre Teresa de Calcuta”.

Las escarapelas serán entregadas a niños y niñas de establecimientos educativos de Sierra Chica y Colonia Hinojo, además de estudiantes que cursan sus estudios en contexto de encierro, promoviendo así el intercambio entre las instituciones penitenciarias y la comunidad.

El proyecto contempló distintas etapas de trabajo, entre ellas talleres participativos y espacios de debate sobre conceptos como patria, libertad, inclusión y otredad. Posteriormente, los participantes organizaron las tareas, prepararon los materiales y confeccionaron los símbolos patrios que serán distribuidos en las instituciones educativas.

La coordinación general estuvo a cargo de la representante de la Oficina de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Priscila Nieva, en articulación con la Delegación Municipal de Sierra Chica. También participaron autoridades y equipos de las áreas de Inclusión Social, Educación y Cultura de las unidades penitenciarias involucradas.

Desde la organización destacaron que este tipo de acciones contribuyen a generar oportunidades de participación comunitaria, promoviendo prácticas restaurativas que fortalecen el vínculo entre las personas privadas de la libertad y la sociedad, al tiempo que fomentan valores de compromiso, responsabilidad e integración social.