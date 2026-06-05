Bomberos tuvo 85 intervenciones en mayo

Bomberos publicó su balance sobre las intervenciones del cuerpo activo correspondientes al mes de mayo, donde se contabilizaron 85 acciones en las distintas jurisdicciones que integran la institución.

Del total de servicios, 68 fueron realizados por el Cuartel Central, mientras que los destacamentos registraron tres intervenciones en el Destacamento N°1, 4 en el Destacamento N°2 y 10 en el Destacamento N°3.

Según el informe, las guardias operativas volvieron a representar una parte importante de la actividad mensual. A ello se sumaron 16 incendios, 6 servicios ceremoniales, 5 intervenciones técnicas, 4 servicios especiales, 2 colaboraciones, 2 auxilios, 2 intervenciones vinculadas a materiales peligrosos, 2 incendios forestales y 1 servicio de comando.

En cuanto a los incendios, se registraron 16 intervenciones distribuidas entre incendios de viviendas, vehículos, pastizales, maquinaria agrícola y otros siniestros. Asimismo, durante mayo se contabilizaron dos rescates, uno de personas y otro correspondiente a un accidente automovilístico.

La actividad desarrollada demandó la participación de 156 efectivos y un total de 49.550 minutos/hombre de servicio. “Refleja el compromiso permanente de los bomberos y bomberas que diariamente se capacitan y se encuentran disponibles para responder ante emergencias”, enfatizaron.