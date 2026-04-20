Murió Luis Brandoni, ícono del espectáculo nacional

Luis Brandoni falleció este lunes a sus 86 años esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la causa de su fallecimiento fue por un hematoma subdural, provocado por el golpe que sufrió en la cabeza al caerse en su casa.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".

El productor también adelantó que velarían los restos de Brandoni en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, y el martes a la mañana serán inhumados en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

En sus últimos días, Brandoni protagonizaba la obra “¿Quién es quién?” junto a la actriz Soledad Silveyra en calle Corrientes, bajo la producción de Rottemberg. Las funciones de la misma se vieron suspendidas por el accidente del actor el sábado 11 de abril.

Adalberto Luis Brandoni nació en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el pasado 18 de abril de 1940. Desde la corta edad de 8 años, Brandoni expresó su amor por el arte escénico, organizando obras de títeres en su casa y participando de un ciclo de teatro infantil.

Su debut profesional fue el 2 de mayo de 1962, en la comedia musical “Novio”, realizada en el Teatro Coliseo. Luego, se integró en la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo.

Desde sus inicios, el artista construyó una gran presencia en el cine argentino, participando de películas que marcaron la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990), entre otras.

Brandoni también protagonizó en la pantalla chica con clásicos como “Mi cuñado”, “Buscavidas”, “Durmiendo con mi jefe”, “Un gallo para Esculapio” y “El hombre de tu vida”.

Brandoni también fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983. En 1974 debió exiliarse a raíz de amenazas, retomando su actividad sindical tras su regreso al año siguiente.

En noviembre de 1996 volvió a ocupar el cargo de Secretario General bajo la presidencia de Pepe Novoa, al que renunció en diciembre de 1997 para asumir como diputado por la Unión Cívica Radical, incorporándose a la vida política nacional.