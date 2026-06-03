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El Hospital Municipal recibió un sillón de parto de última tecnología

Detallaron que se obtuvo con el acuerdo de cooperación rubricado entre el Municipio y la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Permitirá adaptarlo a las necesidades y deseos de la persona gestante.

En los últimos días el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” incorporó recientemente un sillón de parto de última tecnología, según indicaron, enmarcado en un acuerdo de cooperación rubricado entre el Municipio y la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene como objetivo dotar al sistema público de salud de Olavarría con equipamiento acorde a las actuales demandas y necesidades.

Detallaron que se trata de un sillón de parto que tiene la capacidad de poder modificarse a distintas alturas y ser utilizado como cama. Explicaron que, en función del cumplimiento con la Ley de Parto Respetado, el equipamiento permite adaptarlo a las necesidades y deseos de la persona gestante, entre otra serie de bondades.

“Más allá de la cuestión funcional, de cómo optimiza el servicio y atención que se brinda desde el área, es maravilloso lo que venimos articulando”, ponderó el intendente Wesner. Esta incorporación se suma a una servoincubadora, dos ecógrafos portátiles y un videolaringoscopio, resultantes del mismo acuerdo.

 

A la par, puso en valor el trabajo que a diario brinda el personal tanto de Maternidad como de Neonatología. “El compromiso que muestran hace que todo sea mucho más fácil”, agradeció.

Cristina Fuentes de Mussi, miembro de la Iglesia y presidenta de la Sociedad de Socorro, se mostró “muy conmovida al ver este sillón de partes. Como mujer y como madre sabemos del trance y el Hospital ha sido siempre muy recíproco al hacer eco de cada aporte que se hace desde la Iglesia. Valoramos muchos el accionar del Hospital y que podamos contar con este equipamiento nos emociona y nos pone muy felices”.

“Nos da seguridad y tranquilidad, no sólo este sillón de parto, sino también el entorno. No es solo aparatología, sino también recursos humanos. Es recíproco, esta gestión del hospital se ocupa y preocupa para que estemos mejor atendidos”, concluyó.

En la presentación del nuevo equipamiento estuvieron presentes además el director del Hospital Municipal y Subsecretario de Salud Médica Fernando Alí, la subsecretaria de Administración María Emilia Castro y Mercedes Valenza, jefa del área de Maternidad, además del personal que se desempeña a diario en ese servicio. En representación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días estuvo presente también Carolina Pérez Díaz, directora de Comunicación.

 

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