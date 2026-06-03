Postas de atención pediátrica para cuadros respiratorios

El Municipio de Olavarría, a través del trabajo articulado del Servicio de Pediatría del Hospital “Doctor Héctor Cura” y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, pone a disposición distintos espacios para que puedan acercarse a realizar controles y atenciones ante síntomas de patologías respiratorias agudas estacionales, como la bronquiolitis, una enfermedad que afecta principalmente a bebes, y a niños y niñas menores de dos años.

Se trata del despliegue de las denominadas postas, un refuerzo y descentralización en materia de recursos ante la creciente demanda de este tipo de consultas que suele darse durante el invierno.

El objetivo es, por un lado, disminuir el curso de pacientes y familias en el Servicio de Pediatría del Hospital Municipal, único efector en guardia y emergencias pediátricas, pero también brindar a la comunidad la posibilidad de contar con la atención de este tipo de consultas en Centros de Salud cercanos a sus domicilios.

Una de esas alternativas es el CAPS 22, en el barrio Villa Mailín, en Balcarce y Mendoza, de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Idéntico horario, pero de lunes a jueves, también lo podrán hacer en el CAPS 26 del barrio Lourdes, en Grimaldi 894.

Además, pacientes también ya se pueden acercar al CAPS 27 barrio Facundo Quiroga, Santa Fe 601. Lo podrán hacer los siguientes días y horarios: lunes de 14 a 18 horas, martes 14 a 17:30 horas, miércoles 14 a 18 horas y jueves y viernes de 14 a 17:30 horas.

A partir del lunes 8 de junio se incorporará el CAPS 23, del barrio Belén en avenida Emiliozzi 5936, de lunes a viernes también en el horario de 14 a 18 horas.

Se insiste en que el dispositivo tiene por objetivo atender consultas por patologías respiratorias pediátricas, es decir de pacientes de hasta 14 años y no requiere que los mismos estén empadronados. En ese sentido, cualquier persona podrá acercarse a los espacios mencionados, independientemente de su domicilio particular.

Bronquiolitis

La bronquiolitis es una infección viral que provoca inflamación y obstrucción de las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones (bronquiolos). Su circulación aumenta durante los meses más fríos del año y constituye una de las principales causas de consulta médica e internación pediátrica durante el invierno.

Síntomas a tener en cuenta

Los primeros síntomas suelen ser similares a los de un resfrío común y pueden incluir:

_ Congestión nasal.

_ Tos persistente.

_ Fiebre.

_ Disminución del apetito.

_ Irritabilidad o decaimiento.

En algunos casos, especialmente en lactantes, pueden presentarse signos de mayor gravedad como:

_ Respiración rápida o dificultosa.

_ Silbidos o ruidos al respirar.

_ Hundimiento de las costillas al respirar.

_ Coloración azulada en labios o piel.

_ Dificultad para alimentarse o tomar líquidos.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda realizar una consulta médica de manera inmediata.

Medidas de prevención

Desde el área de Salud Municipal se recuerda la importancia de adoptar hábitos preventivos para reducir el riesgo de contagio:

_ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

_ Ventilar los ambientes diariamente, incluso durante los días fríos.

_ Mantener al día el calendario nacional de vacunación.

_ Evitar el contacto de bebés y niños pequeños con personas que presenten síntomas respiratorios.

_ Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo.

_ No compartir utensilios, mamaderas o chupetes.

_ Evitar la exposición al humo del tabaco en hogares y espacios cerrados.

Asimismo, se recomienda que las personas con síntomas respiratorios permanezcan en sus hogares y limiten el contacto con niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.