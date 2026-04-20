Liga Federal: semana de poca acción olavarriense
 20 de Abril de 2026 | 23:05

Liga Federal: semana de poca acción olavarriense

La Liga Federal sigue adelante con su disputa de Conferencias, pero en el transcurso de la última semana, fue con poca presencia olavarriense.

Poca presencia local tuvo la tercera categoría del básquet nacional en una nueva semana de disputa.

 

En la Conferencia Sudeste A, Independiente no pudo en su visita al Parque Olavarría y cayó ante el “Chaira” en un disputado duelo.

 

En el equipo de Tandil, Ariel Weisbeck completó 35:34 minutos con 2 puntos, 5 rebotes, 3 asistencia y 1 recupero y Matías Beltramella sumó 1:23 minutos.

 

Además, en la noche del domingo, Racing cerró sus presentaciones en La Pampa con derrota ante el líder del grupo, Ferro Carril Oeste que no tuvo a Nicolás Giménez que sufrió un desgarro y se recupera.

 

Por último, en la Conferencia Metropolitana, Presidente Derqui ganó en condición de visitante. Venció a CASA de Padua por 78 a 66 con 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 6 robos en 38:03 minutos en cancha para Mauricio Pane.

 

