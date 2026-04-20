Un hombre fue hallado sin vida en el interior de un auto

Este lunes por la tarde un hombre de 63 años fue encontrado sin vida en el interior de un auto. El hecho sucedió en las inmediaciones de avenida Del Valle e Independencia.

Según indicaron fuentes oficiales, personal policial se acercó tras un llamado al 911 que alertó la situación. Además, se hizo presente personal del Centro de Salud quien constató su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Horacio Albano Barceló. Según el informe oficial, el hombre se dirigió a esa zona de la ciudad por la mañana y, al no regresar ni contestar los mensajes, su expareja optó por acercarse al lugar, donde finalmente encontró el vehículo.

Trabajó en el lugar personal de Policía Científica. La causa caratulada “Averiguación de causales de muerte” es instruida por el Fiscal Christian Urlezaga de la UFI Nº7.