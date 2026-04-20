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 - 20 de Abril de 2026 | 14:39

Newcom: dos subcampeonatos para Pueblo Nuevo

En el transcurso del pasado domingo, dos equipos de Pueblo Nuevo compitieron en Tandil en un Torneo Regional y lograron ser segundos.

Organizado por la Asociación Tandilense de Newcom se completó un Toreno Regional donde dijeron presentes Lobos y Lobitos.

 

Los equipos de Pueblo Nuevo, ambos en formación por recambio generacional, completaron destacadas actuaciones y se clasificaron subcampeones.

 

En +50, derrotaron a Ferro y Los Teros de Tandil y Azul Newcom para caer en la Final ante Daireaux por 15/7 y 15/9.

 

Por otro lado, en la división +60, la modalidad de juego fue todos contra todos. Los Lobos vencieron a Unión y Progreso, Unicen de Tandil y Azul Newcom y en el último partido cayeron ante Los Pulpos de Laprida por 2 a 1 y un reñido 12/10 en el tie-break.

 

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