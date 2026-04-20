La Justicia sobreseyó al ex marido de Carolina Píparo

La Justicia sobreseyó por el instituto de la prescripción a Juan Ignacio Buzali, ex marido de la actual directora del Banco Nación, Carolina Piparo, al considerar que la maniobra que realizó con el auto el 1° de enero de 2021, cuando embistió a dos motociclistas con su Fiat 500, fue un delito del orden culposo. La defensa ya adelantó que irá en apelación a la instancia de Casación.

El hecho por el que Buzali llegó a juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021 cuando Píparo, actual directora del Banco Nación, denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando bajaron del auto para dejar a su padre en la casa.

Ella aseguró que fueron sorprendidos por varias motos con ocupantes armados que le robaron la cartera. Después del asalto, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señaló la acusación. La investigación comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor de edad, no tenían relación con el robo denunciado por Píparo.

Después del choque, Buzali estuvo en prisión durante dos años hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.

Por su parte el abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, había pedido ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía solicitó seis años de cárcel.

“En mi alegato pude demostrar que no fue un accidente, como dice Píparo de que se vieron encerrados y que los iban a matar. Demostré que no estaban encerrados y que ellos se pusieron detrás de las motos, en ningún momento los encerraron. Buzali pasó dos autos a fondo, avanzó atrás de los chicos y los atropelló”, explicó De Vargas.