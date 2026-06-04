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 - 4 de Junio de 2026 | 14:39

Torneo Interligas: el programa para la vuelta 

En las últimas horas, el Torneo Unión Regional Deportiva oficializó días y horarios para las revanchas de los Cuartos de Final.

Foto: prensa CAE

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida definió el cronograma para los segundos 90 minutos de los Cuartos de Final.

 

Durante la jornada de domingo se jugarán los 4 partidos de Primera División que darán a los semifinalistas y el único equipo que llega con ventaja es El Fortín. Habrá tres encuentros en Olavarría, y uno en Bolívar, todos con público visitante.

 

En Sub21 las llaves tendrán acción el domingo, pero el duelo entre Embajadores y Ferro se llevará a cabo el martes.

 

La programación:

Primera División:

Domingo:

15:00 hs.: El Fortín vs. San Martín

15:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

15:00 hs.: Racing vs. Ferro

16:00 hs.: Balonpié vs. Cemento Armado

 

Sub21:

Domingo:

12:45 hs.: El Fortín vs. Hinojo 

13:30 hs.: Balonpié vs. Boca 

15:00 hs.: Lilán vs. Juventud

Martes:

16:00 hs.: Embajadores vs. Ferro 

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