Torneo Interligas: el programa para la vuelta 

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida definió el cronograma para los segundos 90 minutos de los Cuartos de Final.

Durante la jornada de domingo se jugarán los 4 partidos de Primera División que darán a los semifinalistas y el único equipo que llega con ventaja es El Fortín. Habrá tres encuentros en Olavarría, y uno en Bolívar, todos con público visitante.

En Sub21 las llaves tendrán acción el domingo, pero el duelo entre Embajadores y Ferro se llevará a cabo el martes.

La programación:

Primera División:

Domingo:

15:00 hs.: El Fortín vs. San Martín

15:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

15:00 hs.: Racing vs. Ferro

16:00 hs.: Balonpié vs. Cemento Armado

Sub21:

Domingo:

12:45 hs.: El Fortín vs. Hinojo

13:30 hs.: Balonpié vs. Boca

15:00 hs.: Lilán vs. Juventud

Martes:

16:00 hs.: Embajadores vs. Ferro