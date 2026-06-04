Torneo Interligas: el programa para la vuelta 

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida definió el cronograma para los segundos 90 minutos de los Cuartos de Final.
Durante la jornada de domingo se jugarán los 4 partidos de Primera División que darán a los semifinalistas y el único equipo que llega con ventaja es El Fortín. Habrá tres encuentros en Olavarría, y uno en Bolívar, todos con público visitante.
En Sub21 las llaves tendrán acción el domingo, pero el duelo entre Embajadores y Ferro se llevará a cabo el martes.
La programación:
Primera División:
Domingo:
15:00 hs.: El Fortín vs. San Martín
15:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores
15:00 hs.: Racing vs. Ferro
16:00 hs.: Balonpié vs. Cemento Armado
Sub21:
Domingo:
12:45 hs.: El Fortín vs. Hinojo
13:30 hs.: Balonpié vs. Boca
15:00 hs.: Lilán vs. Juventud
Martes:
16:00 hs.: Embajadores vs. Ferro