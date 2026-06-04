Liga Federal: Estudiantes y Racing comienzan la Reclasificación

La tercera categoría del básquet nacional inicia con la Reclasificación en la Conferencia Sudeste y será con la participación de los dos equipos de Olavarría.

El “Bataraz” recibirá a Independiente de General Pico, mientras que el “Chaira” visitará a Independiente de Tandil en el inicio de llaves al mejor de tres partidos.

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, Estudiantes será local desde las 21:00 ante Sportivo Independiente de General Pico. El equipo dirigido por Mariano Iglesias finalizó sexto en la fase regular y, por ese motivo, afrontará la serie con desventaja de localía frente al conjunto pampeano, que terminó tercero.

El primer encuentro aparece como una oportunidad clave para el “Bata”, que buscará hacerse fuerte en casa para viajar a General Pico con mayores posibilidades de clasificación. El elenco “albinegro” llega con su plantel completo ya que Federico Marín dejó atrás una lesión y sumará su experiencia en el trascendental duelo.

Por su parte, Racing tendrá una exigente visita a Tandil para enfrentar desde las 21:30 a Independiente en el gimnasio Duggan Martignoni.

El “Chaira” culminó cuarto en la tabla y se medirá con el quinto clasificado en una serie que promete ser muy equilibrada, elenco que le ganó las dos veces jugando en la localidad serrana.

Los dirigidos por Matías Orlando vienen de una semana de trabajos que no pudo completar Martín Delgado que, si bien será de la partida, se recuperó de un estado gripal.

Las llaves de Reclasificación se disputarán al mejor de tres partidos. El segundo encuentro se jugará el próximo martes 9 de junio, con Racing como local e Independiente de General Pico recibiendo a Estudiantes. En caso de ser necesario un tercer juego, ambos se disputarán el miércoles 10 en las mismas sedes.