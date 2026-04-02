Olavarrienses en Liga Argentina: poco de Fornes en el inicio de Play-Off

En el estadio Federación, Jujuy Básquet no pudo hacer valer su localía e inició la serie de Play-Off de la segunda categoría del básquet nacional con derrota.

Jujuy Básquet cayó 75 a 73 ante Villa San Martín en el primer punto de la serie en un colmado estadio "Federación". El duelo fue parejo a lo largo de la noche, aunque los “Cóndores” siempre estuvieron arriba en el marcador, pero en los instantes finales, y con el partido empatado, los locales perdieron la pelota y el equipo de Chaco no desperdició su chance de robarse la localía.

Poco aporte de Francisco Fornes en los “Cóndores”. Apenas 4:47 minutos con 3 rebotes.

El segundo punto se juega el viernes a partir de las 21:30 hs., otra vez en el estadio de la Federación Jujeña de Básquet.