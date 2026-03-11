Tarifa del agua: Coopelectric pidió que se reconozcan los costos

Este miércoles desde las 19 se realizó la audiencia pública por la tarifa del servicio de Obras Sanitarias y cloacas. Este mecanismo contempla la participación de la ciudadanía en el debate sobre los servicios públicos y sirve de insumo para la posterior discusión en el ámbito parlamentario.

La audiencia fue presidida por el secretario de Obras y Servicios Públicos Orfel Fariña quien aclaró, no obstante, que se trata de una instancia no vinculante. Asistieron directivos de Coopelectric, concejales de los distintos bloques políticos y una representación de los trabajadores del servicio de Obras Sanitarias.

El primer orador de la lista fue Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración, quien apuntó a la necesidad de que les sea otorgado el aumento de la tarifa solicitado, que asciende a 107%.

Recordó que el último aumento se otorgó en noviembre de 2024, con valores de referencia de diciembre de 2023. Aclaró que ya llevan un 12 por ciento de atraso en lo que va de este año si se contempla la inflación acumulada.

Aramburu apuntó que con lo que paga un usuario medio del servicio “se pagan 6 botellas de agua mineral”, por lo que pidió que aplique un criterio que reconozca los costos y asegure las inversiones para el mantenimiento y ampliación de las instalaciones.

Sin embargo, advirtió que desde 2003 se implementa otro criterio, que es “que el usuario pague lo menos posible, aún a costo del deterioro del servicio”.

Advirtió que no es lo mismo poder implementar un mantenimiento preventivo que correctivo y adelantó que con el crecimiento de la Ciudad hay que pensar en abastecer de otra manera que no sea mediante pozos a la red de agua potable.

Antes de reiterar que solicitan una “tarifa justa”, Aramburu repasó algunos números del servicio que nuclea a 34 empleados.

Apuntó que el servicio se sostiene con más de 500 kilómetros de cañerías, mediante el abastecimiento en 52 pozos en la Ciudad y 13 en las localidades. Se alcanzan 52 mil cuentas de asociados.

También hablaron en la audiencia Enrique Lospinoso, subgerente de Administración, María Clementina Cervini, que expuso como usuaria y un representante del gremio SOSBA (Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia).

La palabra final sobre la autorización del aumento de la tarifa del servicio la tendrá el Concejo Deliberante que comenzará a debatir el asunto en las comisiones de Infraestructura, Hacienda y Legislación, por lo que la resolución no será inmediata.