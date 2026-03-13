El Municipio controló camiones de carga minera

El Municipio informó que durante este viernes realizaron operativos de control de cargas mineras en puntos estratégicos, con el objetivo fundamental de cumplimentar la fiscalización de la actividad en el Partido, como así de preservar el estado de caminos y rutas principales, y contribuir al ordenamiento territorial en la zona serrana.

Indicaron que durante la jornada de este viernes los controles se desarrollaron en el Camino a la Piedra y cruce con el enlace Néstor Kirchner, donde se supervisó el flujo vehicular proveniente de la zona serrana y se inspeccionaron cargas, y la documentación obligatoria para circular.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Minería, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Subsecretaría de Minería de la Provincia.

El secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas resaltó que “los operativos de fiscalización se vienen llevando delante de manera permanente, con la finalidad de reforzar la protección de la infraestructura vial de los caminos aledaños a la localidad de Sierras Bayas y hacer efectivo el cumplimiento de la normativa local en cuanto a la extracción de minerales”.

Desde el área explicaron que este tipo de acciones conjuntas continuarán desarrollándose en distintos puntos del Partido como parte de una política sostenida de control y transparencia, en un marco de buenas prácticas, cuidando además el patrimonio de toda la comunidad, como caminos rurales, rutas provinciales y nacionales, evitando el exceso de kilos en la circulación del transporte de cargas.