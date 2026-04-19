El Museo "Dámaso Arce" ofrecerá actividades por el “Día Internacional del Libro”

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, proclamado desde 1995 por la Unesco, para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.

El Municipio, a través del Museo “Dámaso Arce”, ofrecerá distintas actividades durante toda la semana para revalorizar la lectura y el arte a través de dinámicas diferentes.

Los visitantes podrán experimentar la confección e intervención de un “Libro de Artista”, a través de la exploración de diversos materiales, resignificado cada publicación dotándola de la categoría de objeto tridimensional artístico, a partir de la exploración e intervención dentro de sus páginas o de las tapas. Esos libros estarán exhibidos en el hall del Museo, a disposición para su intervención comunitaria, así como una serie de materiales para escribir, pintar, pegar y recortar y estampar los libros.

Por otra parte, los visitantes del museo podrán desarrollar una “Historieta Comunitaria”, a través de hojas gigantes, que se pondrán a disposición para ir armando página a página una narración visual. Teniendo en cuenta lo que hizo el participante anterior, se irá avanzando en la historia, dejando indicios para el próximo asistente y de esa manera crear un comic entre todos. El material resultante quedará en exhibición para quienes visiten el Museo los siguientes días.

El sábado 25 a las 17:30 se desarrollará un taller titulado “Libros Abstractos”. “No hay narración tradicional. No hace falta texto. Lo importante es lo visual, lo táctil y lo compositivo. Leer con los ojos y las manos. Si uno se preguntara ¿Si mi libro fuera música, cómo o dónde sonaría?”, con esta premisa se plantea la activación de un libro abstracto, a partir de la observación y la intervención de técnicas como repetir, contrastar, superponer, rasgar, entre otras.

El taller está destinado al público en general mayores de 18 años, y resulta necesaria una inscripción previa, ya que el cupo es limitado. Los participantes deben enviar los siguientes datos: nombre y apellido, edad, teléfono de contacto al mail institucional del MDA (museo.damasoarce@olavarria.gov.ar) donde se responderá su inscripción.

Asimismo, mientras se desarrollan estas actividades durante toda la semana, el domingo 26, a las 17:30, se dictará un “Taller de Confección de Señaladores”.

En esa actividad, a partir de cartones que pueden ser pintados, recortados, e intervenidos de diferentes maneras, cada participante va a poder llevarse su propio señalador, plastificado. Para ello se utilizarán materiales de reciclado, revistas, pinturas, pegamento y diferentes elementos para enriquecer la propuesta y que cada uno de los que se acerque pueda experimentar la construcción de un señalador para sus propios libros, en un corto lapso de tiempo. Es una actividad dirigida a todo público, con un cupo limitado por orden de llegada.

En paralelo, en las salas del Museo (San Martín 2862) continúan en exhibición las muestras: “Décadas en diálogo”, en conmemoración del 65 aniversario del MDA, la muestra “Made in Olavarría” de la artista local Nadia Borgnies, y la muestra de “Arte Sacro” que vincula el patrimonio hispánico de los siglos XVIII y XIX, con la modernidad, a través de ilustraciones.

Los horarios para visitar el MDA son de martes a viernes de 8 a 15, sábados y domingos de 16 a 19.