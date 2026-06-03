Construirán un playón deportivo en la Escuela Esquiú

El intendente Maximiliano Wesner visitó en la mañana de este miércoles la Escuela “Fray Mamerto Esquiú” para anunciar el llamado a licitación para la construcción de un playón deportivo y la ejecución de distintas refacciones en el establecimiento ubicado en Av. Del Valle 5100.

Durante el encuentro con el equipo directivo y cuerpo docente, Wesner compartió los detalles del proyecto, que contempla la construcción de un playón de 10,70 x 25 metros, para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades recreativas, con arcos de fútbol y aros de básquet, un nuevo muro perimetral con portón de acceso sobre calle Río Negro, veredas de ingreso e internas, y una nueva puerta de doble acceso al patio.

Además, la obra incluye el recambio completo del piso de la cocina, la demolición de mesadas y bajo mesadas, la colocación de un nuevo piso con mobiliario de bajomesada nuevo. Los trabajos también comprenden la pintura interior y exterior en los sectores a intervenir.

“Desde que asumimos, nuestra gestión tiene un fuerte compromiso en mejorar la infraestructura escolar en distintos establecimientos del Partido porque creemos en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades y en una educación de calidad para todos que pueda mejorar la calidad de vida de quienes transitan a diario por estos espacios”, expresó el Intendente durante la visita.

El presupuesto oficial de la obra es de $42.461.577,98 y la apertura de la Licitación Privada Nº 28/26 se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio, a las 10 horas, en el Palacio San Martín.

Con esta intervención, el Municipio continúa trabajando en el mejoramiento de la infraestructura de distintas escuelas del Partido de Olavarría, para mejorar las condiciones de enseñanza y ampliar las oportunidades de recreación y deportes para los alumnos de la Escuela “Fray Mamerto Esquiú”.

En el marco de la visita, el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) Romina Altafini.