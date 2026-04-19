Este lunes habrá otra jornada de reflexión en las escuelas

Mañana lunes todas las escuelas del Distrito llevarán adelante una jornada de reflexión conjunta sobre los alcances jurídicos que pueden derivar de las amenazas que se produjeron en el cierre de la pasada semana en varios establecimientos de nivel secundario de la Ciudad.

Con el saludo a la enseña patria se recibirán en las escuelas a estudiantes y sus familias para abordar esta cuestión que impactó y causó honda preocupación en el seno de la sociedad olavarriense.

Se hará un repaso del protocolo activado el viernes pasado, que disponían:

1) En las escuelas donde se registraron amenazas presencia policial móvil en el exterior del establecimiento (prevención)

2) Organización rigurosa del ingreso a los baños. En horas de clase, por urgencias, acompañados de un adulto y sin teléfono.

En el recreo, los preceptores ingresarán cada cinco estudiantes, despejando el baño, revisarán y volverán a habilitarlo.

3) La primera hora de clase se dedicará a explicar los alcances de una amenaza terrorista, que es un delito federal y se concientizará a los alumnos acerca de las consecuencias de los actos.

4) Sostener entre todos una mirada atenta por si dejan escrituras en los bancos o papeles tirados en el suelo

5 ) “Estamos abiertos a la comunidad por cualquier consulta , actividad de las escuelas normales” plantearon las autoridades educativas.

Habrá además un espacio con aquellas familias que demanden un diálogo más personalizado.

Posteriormente las autoridades que estén en cada escuela harán un recorrido por las aulas, intercambiando impresiones sobre lo conversado en el ingreso.

En síntesis, este lunes se realizará una jornada de convivencia con el fin de que los estudiantes puedan expresarse y evaluar en conjunto con docentes los resultados de este protocolo.

A mediano plazo, antes del receso escolar de invierno, está previsto que se acompañará a todas las instituciones del nivel en la planificación de un proyecto de impacto social y comunitario que sensibilice al universo educativo en torno de una convivencia pacífica -física y digital-, en todos los lugares de interacción social.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado debido a la multiplicación de amenazas de tiroteos, y distintos tipos de violencias, dentro de las escuelas.

“Estas acciones de intimidación han sido promovidas a través de redes sociales en las que participan nuestras y nuestros estudiantes, en las que se les incita a sumarse a las amenazas. A los y las estudiantes les decimos que reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión”, señala el comunicado.

Precisó que “se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional, produce un daño en las y los demás y puede ser objeto de investigación judicial”. Vale recordar que hay varios menores investigados por la Justicia.

“Alentamos a quienes han producido las amenazas a reconocer su actuación y a generar acciones reparatorias. Solicitamos a sus familias el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas”, convocó la cartera.

Destacó que “es importante distinguir estas acciones de los conflictos interpersonales que se expresan en formas violentas, en peleas y enfrentamientos que en determinados episodios han incluido el uso de armas”.

Y remarcó que “la agresión física no puede ser la respuesta naturalizada ante situaciones de conflicto. Las escuelas son lugares donde retomar el diálogo y restablecer la convivencia, donde afrontar los conflictos mediante la conversación y donde aprender formas de actuación en las que prime el cuidado mutuo”.