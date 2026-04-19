Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue adelante con el Torneo Apertura y fue con goles en todos los partidos.

La programación tuvo la 7° fecha para la categoría +42 y en las dos divisiones mayores, se completó la 6°.

Los resultados:

+42

Deportivo Olavarría 2 (Guevara, Colo) – 3 (Dolezor -2-, Pereyra) Villa Magdalena

10 de Junio 0 – 3 (Averasturi, Cuenca, García) Tercer Tiempo

Amanecer Argentino 0–3 (Sibiglia, G., Sibiglia, A. -2-) El Provincial

Ferro Seniors 2 (Miramón, Rubio) – 1 (Meira) San Martín

Hinojo 1 (Cipres) – 3 (Romero, Furiase, Luque) Santa Águeda

Loma Negra 0 – 1 (Gutiérrez) Mariano Moreno

Santa Catalina 3 (Aguer, Álvarez, Ponce) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Villa Aurora 1 (Vivas) – 8 (Grassetti -3-, Lupardo -2-, Maldonado, Arenal, Rueda) Santa Luisa

Deportivo Fran 0 – 4 (Clarck, De la Cruz, Zamudio -2-) Lo Viejo Funciona

La Candela 3 (López Fernández -2-, Velázquez) – 0 Molino Viejo

+50

Los Tigres 4 (Herrera -4-) – 0 Pinturería Norres

La Candela 3 (Cortez, Laprovitta, Musa) – 0 Complejo El Indio

Truck Vial 1 (Hernández) –2 (Dentaro -2-) Carboneros

El Fortín 1 (Ramírez) – 3 (Arena, Marín -2-) Pueblo Nuevo

Peña de Boca Jr 0–1 (Masías) Sociedad de Fomento Los Robles

+55

Camioneros 0 – 2 (Quintana, Solle) Viajantes

Carboneros 2 (Baliño, Pedrozo) – 2 (Robledo) Pueblo Nuevo

Ferro 0 – 3 (Andreu -2-, Venzi) Independiente de Chillar

Mariano Moreno 1 – 0 Espigas (Resultado por no presentación de Espigas)

La Candela 2 (Castiñeiras, Quinteros) – 2 (Bonavetti, Lo Valvo) Veteranos Continentales

El Fortín 0 – 4 (Cuccarese -2-) Agrupación Malvinas

Club Hinojo 2 (Quiroga, Tevez) – 0 Defensores de Hinojo

La Tradición 0 – 2 (Mourlas -2-) Mecánica Cortez

Libre: Independiente Loma Negra