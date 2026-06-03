Liga Nacional: terminó la 23° temporada de Alejandro Diez

En Comodoro Rivadavia, terminó la temporada para Ferro Carril Oeste que no pudo ante Gimnasia y Esgrima en el último punto de la Semifinal.

El “Verdolaga” cayó 88 a 54 ante Gimnasia y Esgrima en el Socios Fundadores en un cotejo donde nunca logró hacer pie y donde sufrió la efectividad en tiros de tres puntos del elenco que cerró la serie 3 a 2 y jugará por el título.

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez completó su 23° temporada con 25:36 minutos con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.