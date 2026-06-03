Olavarría tiene su primer clasificado a Mar del Plata

Coordinado por la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría y con mucha actividad, sigue en pleno desarrollo la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 en disciplinas deportivas, tanto en categorías juveniles como en competencias reservadas para personas con discapacidad y personas mayores.

En ese marco, se registró la primera clasificación a la etapa final en Mar del Plata. Se trata de Marcelo Hernández, quien se quedó con la prueba de Bonaerenses en Carrera en la categoría única de personas mayores.

Además, ya se dieron las primeras definiciones que permitieron conocer equipos y deportistas que representarán a Olavarría en la próxima instancia, la etapa regional.

Primeras clasificaciones al Regional

Tenis categoría juveniles

Singles Masculino:

Sub14: Cura, Facundo

Sub16: Martel, Renzo

Sub18: Areco, Fermin

Singles femenino:

Sub14: Bo Haag, Catalina

Sub16: Mourlas, Natalie

Sub18: Martel, Lola

Dobles masculino:

Sub14: Ripoll, Milo – Patané, Ramiro

Dobles femenino:

Sub14: Sarra, Lila – Arambillet, Irene

Natación PCD

Sub14 Intelectual masculino: Tiziano Pérez

Sub16 Intelectual masculino: Jerónimo Betancurt

+17 intelectual femenino: Oriana Aguer

+17 intelectual masculino: Santino Oviedo

+17 visual femenino: Camila Frías

+17 auditivo masculino: Ricardo Ignacio Duran

+17 motor masculino: Luis María Draghi

Fútbol PCD

Única +15 síndrome de down: Pelusitas.

Sub16 Femenino: CFI N°1.

+17 Femenino: CFI N° 1.

Sub16 Masculino – Nivel B: CFI.

Sub16 Masculino – Nivel C: E.E.E N° 504.

Sub16 Masculino Nivel D: E.E.E N° 502.

+17 Masculino- Nivel C: Pelusitas.

+17 Masculino- Nivel D: Pelusitas.

Fuente: prensa Municipal