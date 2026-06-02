Estudiantes de intercambio recorrieron espacios municipales

En el marco de las actividades de promoción del patrimonio local y relaciones con las instituciones de Olavarría, la Coordinación de Turismo de la Municipalidad de Olavarría, en un trabajo conjunto con las áreas de Ceremonial y Protocolo y del Teatro Municipal, se concretó el lunes una jornada de visitas guiadas y recorrido peatonal, especialmente diseñada para un grupo de estudiantes de intercambio que finalizan su experiencia educativa en nuestra ciudad.

La iniciativa buscó enriquecer el intercambio cultural brindando a los jóvenes una perspectiva profunda sobre la historia, el desarrollo y la organización de la comunidad que los alojó. De este modo, se propició una vivencia integral de la identidad local para que, al finalizar su experiencia educativa, los estudiantes se transformen en embajadores de la cultura e historia olavarriense en el mundo.

El itinerario comenzó con una recorrida por el Palacio San Martín, donde los estudiantes no solo admiraron la arquitectura del edificio, sino que también conocieron de cerca el funcionamiento de las oficinas municipales, las tareas cotidianas que se realizan en el sector público y las formas de organización del gobierno local. Posteriormente, la delegación se trasladó al Teatro Municipal, donde el personal del espacio los guió a través de su historia, camarines y escenario.

Para finalizar la jornada, se realizó un recorrido peatonal por puntos estratégicos, donde se abordó el contexto histórico, el desarrollo productivo y las particularidades que caracterizan a la comunidad.