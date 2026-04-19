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 - 19 de Abril de 2026 | 13:24

Olavarrienses en Liga Argentina: “Depo” obligado a ganar en Viedma

Deportivo Viedma volvió a perder en Rosario en el segundo punto de la segunda llave de Play-Off de la Conferencia Sur de la Liga Argentina y ahora deberá ganar en Río Negro para seguir con chances de ascenso.

Foto: prensa Provincial

La segunda categoría del básquet argentino tuvo otra noche de Octavos de Final y fue con derrota para el único equipo con presencia olavarriense que sigue en competencia.

 

Deportivo Viedma cayó 75 a 60 ante Provincial en el Salvador Bonilla y está 2 a 0 abajo en la serie de Octavos de Final. En un duelo nuevamente exigente, el equipo rosarino logró sostener su intensidad y mostró carácter para resolver los momentos clave ante un rival que volvió a presentar batalla. 

 

En el elenco de Río Negro, Jeffrey Merchant jugó 19:42 minutos con 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero y 1 tapa.

 

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