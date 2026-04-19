Olavarrienses en Liga Argentina: “Depo” obligado a ganar en Viedma

La segunda categoría del básquet argentino tuvo otra noche de Octavos de Final y fue con derrota para el único equipo con presencia olavarriense que sigue en competencia.

Deportivo Viedma cayó 75 a 60 ante Provincial en el Salvador Bonilla y está 2 a 0 abajo en la serie de Octavos de Final. En un duelo nuevamente exigente, el equipo rosarino logró sostener su intensidad y mostró carácter para resolver los momentos clave ante un rival que volvió a presentar batalla.

En el elenco de Río Negro, Jeffrey Merchant jugó 19:42 minutos con 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero y 1 tapa.