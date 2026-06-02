Ke Personajes anunció un show en Olavarría el 5 de septiembre

Ke Personajes, la banda argentina de cumbia más convocante, conquistó múltiples destinos alrededor del mundo donde su música llegó a millones de personas.

Ahora, con un presente que no deja de evolucionar, la banda anunció su show en Olavarría, la única escala en la provincia de Buenos Aires y la primera producción con la marca “Olavarría Arena”.

El concierto será el 5 de septiembre en el Maxigimnasio del Club Estudiantes. Este mismo miércoles a las 13 horas saldrán a la venta las entradas por la plataforma ticket10.com.ar

Las nuevas fechas formarán parte de la gira nacional donde promete repasar su carrera, pero también incluirán las canciones de su nuevo y primer disco “Corazón Ausente”.

Además de Olavarría, la reconocida banda de cumbia visitará Neuquén, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Rosario.

Toda la información necesaria sobre cada destino se encuentra disponible en Kepergira.

El show de Ke Personajes será uno de los más importantes del año en la Ciudad, sin embargo desde la productora adelantaron que en los próximos días habrá más anuncios para lo que resta del 2026.

Su recorrido

Ke Personajes viene arrasando con su carrera en constante ascenso desplegando sus exitosas canciones. Ahora preparan su llegada a Europa, donde visitarán París, Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo, Roma, Frankfurt, Berlín, Londres, Madrid, Estocolmo, Múnich, Zúrich, La Palma y Gran Canaria.

Recientemente, la banda dió un show inolvidable en el Hipódromo de La Plata el 9 de mayo frente a miles de personas con una puesta en escena deslumbrante y una fiesta insuperable a pura cumbia y toda la esencia de Ke Personajes.

Comenzando el año, Ke Personajes llegó a uno de los Festivales más prestigiosos como Viña del Mar entregando toda su esencia en un show colmado de alegría, emoción y en el que pusieron de pié a todo el público con una lista de temas que marcan historias. Ante la enorme ovación del público, la banda se consagró con dos Gaviotas (plata y oro).

Conformada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina en el 2016, Ke personajes se consagró al éxito en el 2022 con su hit “Adiós amor”.

Desde ese momento la banda recorrió con su gira toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, y ha realizado colaboraciones en vivo con importantes referentes de la música argentina como Abel Pintos, Pablo Lescano de Damas Gratis y María Becerra.

Emanuel Noir, su vocalista, comenta que se unió con el baterista Sebastián Boffelli, quien hacía contenido musical para Youtube y Emanuel se sumaba para cantar. Gracias a estos videos que realizaron y luego de haber conformado la banda con todos sus integrantes restantes con Joel Brem en teclado, Enzo Martínez en el güiro, se convirtieron en uno de los grupos más populares del momento.

El año pasado la agrupación realizó uno de los shows más grandes de su carrera en el Estadio Uno de Estudiantes de La Plata el 23 de marzo ante miles de personas.

También se embarcaron en un extenso tour que visitó México, donde hicieron presentaciones por Monterrey, Guadalajara y CDMX, y por otro lado, pasaron por Paraguay, Chile y provincias de nuestro país.

A la par de esta historia musical que no para de crecer, Ke personajes dio vida a colaboraciones como “Ya no vuelvas” junto a La K’onga que han significado puntos claves en su carrera y el impacto en el público. Así como otros grandes lanzamientos como “Costumbres” de la mano de Pablo Lescano, “Uno nunca sabe” con Ulises Eyherabide y “Ya fue” con la T y la M entre otras, que siguen siendo hits en todas las plataformas.

En 2025, la banda visitó el interior de nuestro país, Uruguay, Chile y México, donde fueron parte del Festival más popular, TECATE PA’L NORTE 2025 en México, donde compartieron escenario con Justin Timberlake, Green Day, Garbage, King Of Leon, Benson Boone y Olivia Rodrigo, entre muchos otros artistas de renombre. Además visitaron España, donde continuaron conquistando a miles de personas con su inigualable estilo y sus grandes hits.

Durante el año pasado, Ke Personajes realizó su primer Estadio Ferro ante una puesta audiovisual única e imponente donde también grabaron su EP “Odisea” en vivo inmortalizando un show brillante conformado por 11 canciones, que incluye la participación de Karina, Antho Mattei, Hernán Narváez, Nonpalidece, Pinky sd, El mago y la nueva, Los turros y Chili Fernández.