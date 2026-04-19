Liga Federal: Racing quiere seguir de racha y ganar de visitante

En el Cosolito del Barrio Talleres, tendrá continuidad la Conferencia Sudeste A y será con la presentación de Racing que culminará con sus viajes a La Pampa.

Desde las 21:00 del domingo, el “Chaira” enfrentará a Ferro Carril Oeste en búsqueda de su primer triunfo como visitante.

La delegación racinguista que parte en horas del mediodía a La Pampa, no contará con Sebastián Dupin, que volvió a resentirse de una molestia en uno de sus pies y se suma a la nómina, Tomás Ciuffetelli que tendrá su estreno en la temporada.

Además, viajarán Marcos Risso, Bautista Besmalinovich, Matias Sesto, Manuel Yaben, Martin Delgado, Juan Ignacio Pereyra, Genaro Larregina, Bautista Cuadrillero, Tomas Díaz, Bruno Dieser y Thiago Ciappina.

A 427 kilómetros al oeste de Olavarria, los dirigidos por Matías Orlando buscarán su tercera conquista y por primera vez en la temporada, salir del fondo de la tabla.