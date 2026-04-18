Un muerto tras un choque frontal en la Ruta 51

Una persona murió la tarde de este viernes luego de un choque frontal en la Ruta 51 en cercanías a la zona de "Los Pitufos".

La colisión fue entre una camioneta Ford F-100, cuyo conductor falleció en el lugar y una Jeep, cuyos tripulantes resultaron heridos, pero no de gravedad.

Según se ha informado extraoficialmente el choque frontal se habría producido en un sector de recta y con la presencia de la lluvia y al lugar concurrieron las unidades 9 y 10 de Bomberos Voluntarios de Laprida, a cargo del Sub Oficial Rubén Elizondo.

Uno de los vehículos involucrados fue un Jeep, dominio JAP2133, conducido por Valter Ernesto Kanitz, 34 años, sin lesiones; quien viajaba acompañado por Amanda Giovanaz y Ariane Giovanaz, ambas mayores de edad. Todos ellos de nacionalidad brasileña.

Las tres personas que se trasladaban en dicho vehículo fueron trasladados al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholúz”, de Laprida, para su asistencia médica a raíz de las lesiones sufridas durante la colisión.

En el otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford F100, Dominio RLJ822, conducida por Gerardo Abel Amarillo, 53 años, con domicilio en Laprida, quien a raíz de las lesiones recibidas, falleció en el lugar.

Fuente: Lapridaweb