Llevarán al Senado las firmas de miles de marplatenses contra el recorte de Zona Fría

Fuente y foto: La Capital

Mientras en el Congreso avanza el proyecto que modifica y recorta el Régimen de Zona Fría, la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa de Mar del Plata reforzó la recolección de firmas en rechazo a la medida.

Este lunes se llevó a cabo una nueva jornada en la sede de la entidad, donde más vecinos se acercaron para expresar su preocupación por el posible aumento de las tarifas de gas en la ciudad.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y esta semana sería tratada en el Senado, donde el oficialismo contaría con los votos necesarios para avanzar con los cambios.

De concretarse, el recorte de los subsidios comenzaría a impactar en los hogares marplatenses durante los meses de invierno, justamente cuando el consumo de gas alcanza sus niveles más altos.

En diálogo con el diario “La Capital”, la titular de la Liga, Marisa Sánchez, explicó que la campaña se desarrolla desde hace varios meses en toda la provincia de Buenos Aires de manera coordinada con múltiples localidades.

“Venimos hace tiempo reuniendo firmas en toda la provincia de Buenos Aires para llevarlas al Senado de la Nación. Yo voy a viajar personalmente y nos vamos a sumar al frazadazo que realizarán los intendentes de la Quinta Sección Electoral en rechazo al proyecto”, señaló en medio de una nueva jornada para juntar firmas en la sede de la Liga, ubicada en avenida Independencia 1190, esquina 11 de Septiembre.

Según explicó, uno de los principales objetivos es “informar a los usuarios” sobre las consecuencias que tendría la reforma. “Le estamos explicando a la gente que si los senadores votan a favor de esto, quedamos total y automáticamente fuera del régimen de Zona Fría”, sostuvo.

La dirigente también cuestionó la utilización de los recursos que financian el régimen. “Nos están robando la plata del Fondo Fiduciario porque esa deuda con Cammesa la pagamos hace cuatro años a través de una medida judicial en la que participó nuestro asesor legal”, aseguró.

En Mar del Plata, el impacto alcanzaría a toda la población usuaria del servicio de gas, calculada en unos 260.000 hogares, según el último Censo Nacional.