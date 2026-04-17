Amenazas en escuelas: en Mar del Plata hay un imputado

La serie de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país ya alcanzó a muchos distritos en la provincia de Buenos Aires y provocó una oleada de paranoia entre padres, docentes y los propios alumnos. Olavarría no fue la excepción, y tras detectar mensajes con amenazas en seis escuelas se activó el protocolo de seguridad para garantizar la presencia a clases de los chicos bajo las medidas necesarias.

En Mar del Plata, en tanto, se informó que hay un adolescente imputado por las amenazas y en La Plata un chico fue demorado con dos armas: una de juguete y un rifle de aire comprimido. Además, las autoridades aseguraron que identificaron a varios responsables en la región de la capital bonaerense.

En el caso de “La Feliz”, se informó que fue identificado un estudiante de 17 años como autor de la amenaza de tiroteo en el Instituto Fray Mamerto Esquiú. El mensaje había sido escrito en un baño del establecimiento: “Viernes 17 tiroteo…”.

A partir del análisis de redes y herramientas tecnológicas, los investigadores lograron dar con el responsable. El joven es punible y la causa sigue en curso. Interviene el fiscal Walter Martínez Soto, quien lo imputó por intimidación pública: “Es un delito grave”, aseguró.

Además de este caso, hay al menos en la ciudad balnearia ocho denuncias más por las amenazas.

Con dos armas

En La Plata, en tanto, en medio de la ola de carteles y pintadas que anuncian los tiroteos un chico asistió a la escuela Nuestra Señora de Luján, en 59 entre 3 y 4, con dos armas. Aunque una de ellas era de juguete, también llevó un rifle de aire comprimido. Las autoridades, al enterarse de la situación, dieron urgente aviso a la Policía, que montó un fuerte operativo.

Se supo que el estudiante concurre al 5º año. "Se activó el protocolo, la Policía intervino y trasladó al chico y a su familia a la Seccional 9ª", manifestaron fuentes citadas por medios locales.

Además, también hubo casos en la Escuela Normal Nº1, la Media Nº 3, la Técnica Nº 8, la EES Nº 31 “General San Martín”, la Primaria Nº 1 “Francisco Berra” (junto a la Secundaria Nº 34) y una secundaria de Gonnet. Y en las escuelas Normal Nº 2, Normal Nº 3, Técnica Nº 3 y otras instituciones.

El secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, comentó por su parte que reconocieron a alumnos de La Plata y de su distrito por la realización de las amenazas, y serán investigados bajo la carátula de intimidación pública.

También hubo episodios en Bahía Blanca, Cañuelas, Pilar y 25 de Mayo.

Esquema coordinado

Mientras tanto, las investigaciones continúan con un esquema coordinado entre fuerzas de seguridad, autoridades educativas y fiscales. Se activaron protocolos institucionales, se radicaron denuncias formales y se dispusieron medidas preventivas como presencia policial en las escuelas, monitoreo de accesos y seguimiento de redes sociales.

En paralelo, desde Educación se promueve el abordaje pedagógico del tema dentro de las aulas.

La principal hipótesis, por el momento, apunta a la existencia de un “reto viral” que circula entre adolescentes. Este desafío implicaría una escalada que comienza con la exhibición de armas (reales o simuladas) en redes sociales y podría derivar en amenazas más graves.

Otra línea interpretativa sugiere que se trata de una dinámica similar a las antiguas amenazas de bomba: acciones destinadas a generar caos, suspender clases o alterar la rutina escolar. En ambos casos, las autoridades coinciden en que, más allá de la intencionalidad, se trata de conductas delictivas con potenciales consecuencias penales.

Además de las amenazas en la provincia de Buenos Aires y otros ocho distritos, también se registraron en colegios de Uruguay, Chile y Paraguay. En todos los casos, esta semana.