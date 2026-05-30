Impresionante triple choque en Celestino Muñoz y Balcarce

Un conductor en aparente estado de ebriedad, a bordo un automóvil Corsa, produjo este sábado un triple choque en la calle Balcarce, a poco metros del cruce con Celestino Muñoz en el Barrio Belgrano.

Según testigos de este siniestro vial el hombre al volante del Corsa habría girado desde Muñoz a toda velocidad en dirección a la calle Balcarce e impactó contra un Ford K que se encontraba estacionado sobre la mano izquierda y éste fue a dar contra un Nissan Versa parado frente al garage de una casa.

Como consecuencia de este accidente una mujer sufrió un ataque de nervios y debió ser atendida por una ambulancia del estado. Acudieron al lugar dos móviles de la Comisaría Segunda.