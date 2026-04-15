Golf: Felipe Arenas ganó en Tres Arroyos

El calendario regional tuvo continuidad en Tres Arroyos y fue con festejo para uno de los representantes del Club Estudiantes.

Felipe Arenas se quedó con el primer puesto tras una gran performance a lo largo de la competencia que completó su 22° edición, finalizando con un total de 135 golpes netos, lo que le permitió subirse a lo más alto del podio en un torneo de alto nivel y gran convocatoria.

Además, se destacó la actuación de Conrado González Pini, quien logró un valioso segundo puesto en la categoría Scratch, reafirmando el gran presente de los golfistas “albinegros”.

Durante el fin de semana, también hubo más representantes del Club Estudiantes que formaron parte del torneo, sumando experiencia en un evento que año tras año reúne a jugadores de distintos puntos de la provincia y se consolida como un clásico del golf del interior bonaerense.

Fuente: prensa CAE