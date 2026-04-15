Valentín Pompei tendrá su debut en el Torneo Federal A

El próximo sábado será turno del debut como árbitro principal para Valentín Pompei en la tercera categoría del fútbol argentino.

Valentín Pompei será encargado de impartir justicia en el cotejo entre Kimberley y Olimpo que tendrá lugar en Mar del Plata el venidero sábado desde las 15:30 hs.

El olavarriense estará acompañado por otros dos representantes locales. Nicolás Moreno y Agustina Loos, serán los árbitros asistentes y Sergio Monzón, de Mercedes, será el cuarto árbitro.

El cotejo está enmarcado en la 5° fecha de la Zona 4 del certamen que otorga ascenso a la Primera Nacional.