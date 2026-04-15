Fútbol Femenino: “finde” con actividad para Sub15 y Primera

La competencia femenina que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría completó su 4° fecha tanto en Sub15 como en Primera División.
Municipales, Colonias y Cerros y Club Ciudad de Olavarría son líderes en la división mayor, mientras que, en las formativas, Racing es único líder.
Los resultados:
Sub15:
Ferro 5 (Cristiana Baldi -2-, Malena Praiz Martínez -2- y Gabriela Vivas) – 0 Municipales
Ferroviario 1 (Agustina Baca) – 1 (Francesca Cazes) El Fortín
Racing 0 – 0 Estudiantes
Primera División:
Club Ciudad de Olavarría 11 (Rocío Cepeda, Bianca Zibecchi -2-, Luz Ataddía -3-, Vanina Narváez y Mía Suárez -4-) – 0 Sierra Chica
Ferro 0 – 4 (Tatiana Altamira -2-, Milagros Arístegui y Morena Frecero) Racing
El Fortín 0 – 6 (Sonia Tabares -2-, Florencia Prodan -2-, Estrella Rojas y María Aref) Municipales
Libre: Colonias y Cerros
Fuente: prensa LFO