Miércoles 15 de Abril 2026 - 18:57hs
Miércoles 15 de Abril 2026 - 18:57hs
19°
 Fútbol Femenino
 15 de Abril de 2026 | 16:23

Fútbol Femenino: “finde” con actividad para Sub15 y Primera

Entre sábado y domingo se completó una nueva fecha para los dos torneos “Andrea Serris”.

Foto: "Javi el fotógrafo"

La competencia femenina que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría completó su 4° fecha tanto en Sub15 como en Primera División.

 

Municipales, Colonias y Cerros y Club Ciudad de Olavarría son líderes en la división mayor, mientras que, en las formativas, Racing es único líder.

 

Los resultados:

Sub15:

Ferro 5 (Cristiana Baldi -2-, Malena Praiz Martínez -2- y Gabriela Vivas) – 0 Municipales 

Ferroviario 1 (Agustina Baca) – 1 (Francesca Cazes) El Fortín 

Racing 0 – 0 Estudiantes

Primera División:

Club Ciudad de Olavarría 11 (Rocío Cepeda, Bianca Zibecchi -2-, Luz Ataddía -3-, Vanina Narváez y Mía Suárez -4-) – 0 Sierra Chica

Ferro 0 – 4 (Tatiana Altamira -2-, Milagros Arístegui y Morena Frecero) Racing 

El Fortín 0 – 6 (Sonia Tabares -2-, Florencia Prodan -2-, Estrella Rojas y María Aref) Municipales 

Libre: Colonias y Cerros

 

Fuente: prensa LFO

 

