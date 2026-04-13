Los médicos del CICOP tendrán elecciones en toda la Provincia

Los próximos días 22, 23 y 24 de abril se celebrarán elecciones generales y simultáneas en toda la provincia de Buenos Aires para elegir autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

Los afiliados tendrán la oportunidad de elegir la nueva integración del Consejo Directivo Provincial (CDP) y las comisiones directivas de las seccionales municipales.

La Lista 10 "Unidad por la Salud Pública", propone como secretario general del Consejo Directivo Provincial al dirigente Pablo Maciel, de la Seccional San Martín, en tanto que Paola Pérez se postula como secretaria general de la Comisión Directiva Seccional representando a los Municipales de Bolívar.

En tanto, consultadas fuentes locales, en el transcurso de la semana se dará a conocer la integración de la lista que irá por la conducción de la seccional Olavarría del CICOP.