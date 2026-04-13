Los médicos del CICOP tendrán elecciones en toda la Provincia | Infoeme
Lunes 13 de Abril 2026 - 13:19hs
21°
Lunes 13 de Abril 2026 - 13:19hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Cicop
 - 13 de Abril de 2026 | 08:48

Los médicos del CICOP tendrán elecciones en toda la Provincia

El acto eleccionario se desarrollará desde el miércoles 22 y hasta el viernes 24. La lista local se dará a conocer en el transcurso de esta semana.

Los próximos días 22, 23 y 24 de abril se celebrarán elecciones generales y simultáneas en toda la provincia de Buenos Aires para elegir autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

 

Los afiliados tendrán la oportunidad de elegir la nueva integración del Consejo Directivo Provincial (CDP) y las comisiones directivas de las seccionales municipales.

 

La Lista 10 "Unidad por la Salud Pública", propone como secretario general del Consejo Directivo Provincial al dirigente Pablo Maciel, de la Seccional San Martín, en tanto que Paola Pérez se postula como secretaria general de la Comisión Directiva Seccional representando a los Municipales de Bolívar.

 

En tanto, consultadas fuentes locales, en el transcurso de la semana se dará a conocer la integración de la lista que irá por la conducción de la seccional Olavarría del CICOP.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME