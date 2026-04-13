Torneo Unión Regional Deportiva: goleadas en la 7° de la Sub21

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 7° fecha en la división Reserva.

La categoría preliminar completó las revanchas de los interzonales con muchos goles entre la noche del viernes y la tarde del domingo.

Los resultados:

En Olavarría

Racing 1 (Julián Ramos) – 1 (Joaquín Teves) Loma Negra

Ferro 9 (Carlos Teves -2-, Juan Fluixa -2-, Thiago Gadea, Lautaro Montero, Juan I. Larrosa, Bautista Vivas y Thiago Ruiz) – 0 Colonias y Cerros

Embajadores 3 (Bruno Dentaro, Francisco Navarro y Berna Peralta) – 1 (Thiago Acosta) San Martín

Municipales 5 – 0 Espigas

Atlético Hinojo 1 (Agustín Lara) – 3 (Ibrahim Rivas -2- y Kevin Gómez) El Fortín

Sierra Chica 1 (Leandro Tolosa) – 2 (Genaro Villareal y Felipe García Elbey) Estudiantes

En Bolívar

Balonpié 5 – 0 Casariego

Bull Dog 6 (Bautista Lemos, Valentín Arroyo -2-, Santiago Verón y Rodrigo Sotelo -2-) – 0 Bancario

Independiente 0 - 1 (Federico Marquillo) Empleados de Comercio

Pirovano 3 (Matías Oyesqui y Mateo Arroyo -2-) – 3 (Matías González, Fermín Pascual y Santino Sarasols) Urdampilleta

En Laprida

Ingeniero Newbery 1 (Antonio Juan) – 3 (Francisco Arroquy, Emiliano Rentería y Sebastián Rodríguez) Racing (L)

Jorge Newbery 0 – 1 (Ignacio Moura) Lilán

Platense 0 – 4 (Ramiro Del Valle, Campos -2- y Lacaze) Juventud

En Azul

Cemento 6 (Tiziano Patera -2-, Francisco Varzilio, Benjamín Núñez, Uriel Bermay y Damián Gatti) – 0 Barracas

Sportivo Piazza 3 (Ramiro Bernaola -2- y Alejandro Díaz) – 0 Alumni Azuleño

Boca 6 (Lázaro Rial, Dispalatro -2-, Santino Rodríguez, Juan Arriaga y Luca Aprea) – 1 (Yair Prezioso) Vélez