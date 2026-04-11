El Parque Eseverri es una fiesta de bullicio y color

El Parque Helios Eseverri se tiñó este sábado de mil colores y quedó atrapado en el bullicio de cientos de pequeños en la celebración del 14º aniversario de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”.

Pero no fue una fiesta privativa de ellos, aunque sí fueron los únicos privilegiados. Papás, mamás, abuelos, las reposeras, el mate, las facturas compusieron una postal hermosísima que atravesó durante varias horas uno de los espacios verdes más importantes de Olavarría.

“¿Habrá varios sectores de juegos, de arte, magia, talleres de circo y de murga, entre otras cosas hermosas para disfrutar en familia!” decían el anuncio en redes sociales y se cumplió con creces.

“Acá siempre celebran todos. La idea es que esto se comparta en familia: hay desde abuelos que vinieron hoy desde el hogar a tomar mate y a visitar el espacio, hasta niños que vienen con sus padres. Y para el que no tiene familia venir a compartir con gente que por un ratito se convierte en su familia” celebró Andrea Fernández, quien como siempre encabezó una organización impecable, que llevó muchas horas de puesta en escena para el pleno disfrute de un sábado más, pero diferente al resto de los sábados en ese lugar.

“Esto sucede casi todos los sábados. Obviamente hoy hay mucha más convocatoria. La gente necesita de estos espacios, los disfruta, trae el mate y la reposera para compartir en familia y eso está buenísimo” resaltó.

Andrea celebró una nueva jornada “muy bien acompañados. Catorce años de la Biblio son muy importantes para nosotros y con toda esta gente bonita que nos ha acompañado más todavía. Esto demuestra que, entre todos, un poquito, podemos hacer un montón por las infancias de Olavarría”.

Andrea agradeció el acompañamiento y añadió que “siempre tenemos esta convocatoria. Por suerte las familias nos acompañan, eso lo sentimos y nos da las energías para seguir y por suerte están todos disfrutando”.

“Necesitamos todos de estos espacios al aire libre, de la naturaleza y disfrutar no sólo de la lectura, sino también del encuentro. Es una fiesta para nosotros, es celebrar el compromiso de seguir sosteniendo en el tiempo un proyecto voluntario, que no es fácil, pero siempre con alegría” remarcó.

Celebrar a pesar de todo, dijo: “La gente que nos acompaña está atravesada por la situación que vivimos todos, personal, laboral, familiar y demás. Ha sido un año difícil el pasado, pero reestructuramos un poco las actividades para poder sostenernos hasta fin de año y le encontramos la vuelta para seguir. Eso ya es un montón”.

“El trabajo es constante, para sostener, reparar lo que se rompe, de limpiar. Hay gente que no es visible que hace esa parte de mantenimiento, personas que donan su tiempo, su trabajo; pudimos ampliar en el verano el sector de guardado y el aula taller. Nosotros amamos este espacio y lo hacemos desde ese lugar, con ese compromiso. La parte linda es celebrar, la parte que a veces cansa es sostener” concluyó Andrea, con una sonrisa.