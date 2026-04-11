Liga Nacional: Ferro ganó como visitante, Oberá no

Oberá Tenis Club y Ferro Carril Oeste completaron nuevas presentaciones en la máxima categoría del básquet nacional y fue con un único festejo.

En el televisado del sábado al mediodía, Ferro Carril Oeste derrotó a Boca Juniors en “La Bombonerita”. Fue 90 a 81 en un duelo donde impuso condiciones con un juego ordenado y eficaz, aprovechando sus momentos para tomar ventajas y administrarlas con inteligencia frente a un “Xeneize” que no logró encontrar regularidad.

En el “Verdolaga”, Alejandro Diez completó 19:42 minutos con 9 puntos, 2 rebotes y 1 recupero.

Por otro lado, en la noche del viernes, Oberá Tenis Club continuó con su gira y en Chivilcoy, cayó ante Racing por 91 a 84 en un cotejo marcado por la paridad en el estadio Grilon Arena.

En el “Celeste” misionero, Bruno Sansimoni fue uno de los goleadores con 19 puntos en 31:40 minutos. Además, el olavarriense sumó 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recupero.

Agustín Brocal, por su parte, sumó 3 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero en 28:55.