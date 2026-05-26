Newcom: Lobos y Lobizones, clasificados al Campeonato Argentino

Los equipos de Pueblo Nuevo completaron un destacado fin de semana en Trenque Lauquen y obtuvieron sus boletos al certamen nacional que está reservado para los mejores equipos del país.

Entre el sábado y el pasado lunes, se jugó el Campeonato Provincial en todas las categorías mixtas y Lobos y Lobizones lograron destacadas actuaciones.

En +60, participaron Los Lobos de Pueblo Nuevo que hicieron una brillante actuación al vencer en 4 partidos a Los Horneros de General Rodríguez y Los Fénix de Las Flores por 2 a 0 y a Esto es Vida de Trenque Lauquen y Los Dinos de Salliquello en tie-breack.

Los olavarrienses perdieron con el CEF N°101 de 9 de Julio por 2 a 0 con parciales de 14/16 y 10/15 y con el subcampeonato, ganaron derecho a jugar el Argentino en Santiago del Estero en fecha a confirmar.

Por otro lado, en +68, Los Lobizones vencieron sucesivamente a CEF N°101 de 9 de julio por 15/10 y 15/11, Correcaminos de Trenque Lauquen por 15/8 y 15/11 y a Newcom Americano de América por 15/4 y 15/7.

En el último partido, los “Albiverdes” perdieron en la final en un partido muy disputado ante Cadetes de Mar del Plata por 2 a 1 con parciales de 15/10, 15/17 y 7/10 y también lograron su clasificación al Argentino.

Los Lobizones dirán presentes en General Cabrera, Córdoba en el mes de septiembre en la cita nacional.