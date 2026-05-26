Gonzalo Aman jugará la AmeriCup U18

Gonzalo Aman volvió a recibir una gran noticia para su carrera deportiva al ser convocado a la Selección Argentina U18 y fue parte de los dos partidos amistosos con los que se completó una nueva semana de entrenamientos.

Durante la pasada semana, en la ciudad de Santa Fe y pensando en la AmeriCup de la categoría que se disputará del 1 al 7 de junio en León, México la Selección Argentina sumó nuevos entrenamientos y fue con 16 jugadores convocados por Mauro Polla.

Esta última etapa de preparación previa al certamen continental que reunirá a las ocho mejores selecciones del continente y otorgará cuatro plazas para la Copa del Mundo U19 del próximo año, tuvo además dos partidos amistosos contra Uruguay y una charla a cargo del árbitro Juan Fernández que profundizó conceptos reglamentarios del arbitraje FIBA.

Los U18 de la “albiceleste” derrotaron en el estadio de Unión 75 a 59 a los “Charrúas” con 9 puntos para Gonzalo Aman y cerrando el fin de semana, en el club Regatas de Santa Fe, fue derrota por 64 a 61 y el olavarriense aportó otras 9 unidades.

Finalizados los entrenamientos, el entrenador nacional confirmó los jugadores que representarán al país en el clasificatorio mundial y el deportista surgido en Estudiantes será parte de la delegación.