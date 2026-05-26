Liga Nacional: Ferro volvió a perder en el “Socio Fundadores” 

En la noche del pasado lunes, Ferro Carril Oeste volvió a presentarse en el Socio Fundadores ante Gimnasia y Esgrima y volvió a ser derrota.

El “Verdolaga” cayó 79 a 74 ante Gimnasia y Esgrima en el Juego 2 de las semifinales de La Liga Nacional y está match point.

El encuentro comenzó mejor para Gimnasia, pero con el correr de los minutos el elenco de Caballito emparejó las acciones e intercambiaron dominio hasta los últimos 10 minutos donde el “Mens Sana” sacó una leve diferencia que luego se encargó de controlar.En el elenco de Capital Federal, Alejandro Diez aportó 5

puntos y 4 rebotes en 21:12 minutos jugados.