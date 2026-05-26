La Primera División Femenina jugó en el gimnasio “Chaira”

En uno de los gimnasios del Parque Olavarría, la Asociación Olavarriense de Vóley programó la 2° fecha para la rama femenina.

El Torneo Oficial contó con la participación de cuatro equipos olavarrienses más Unión y Progreso de Tandil y Calaveras de Pehuajó.

Hubo victorias por duplicado para Calaveras y Estudiantes, una en el clásico de la Ciudad.

Los resultados:

Unión y Progreso 0 – 2 Racing (15-25 y 22-25)

Calaveras 2 – 1 Mariano Moreno (22-25, 25-17, 15-6)

Pueblo Nuevo 0 – 2 Estudiantes (16-25 y 15-25)

Calaveras 2 – 1 Unión y Progreso (23-25, 25-16, 15-12)

Estudiantes 2 – 0 Racing (25-13, 25-23)

Calaveras 2 – 0 Pueblo Nuevo (25-23, 25-15)

Mariano Moreno 2 – 0 Unión y Progreso (25-23, 25-18)

Fuente: prensa AOV