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Martes 26 de Mayo 2026 - 22:03hs
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 - 26 de Mayo de 2026 | 19:19

La Primera División Femenina jugó en el gimnasio “Chaira”

Durante el transcurso del lunes feriado, la Primera División Femenina del vóley olavarriense jugó una nueva fecha de su calendario.

En uno de los gimnasios del Parque Olavarría, la Asociación Olavarriense de Vóley programó la 2° fecha para la rama femenina.

 

El Torneo Oficial contó con la participación de cuatro equipos olavarrienses más Unión y Progreso de Tandil y Calaveras de Pehuajó.

 

Hubo victorias por duplicado para Calaveras y Estudiantes, una en el clásico de la Ciudad.

 

Los resultados:

Unión y Progreso 0 – 2 Racing (15-25 y 22-25)

Calaveras 2 – 1 Mariano Moreno (22-25, 25-17, 15-6) 

Pueblo Nuevo 0 – 2 Estudiantes (16-25 y 15-25)

Calaveras 2 – 1 Unión y Progreso (23-25, 25-16, 15-12) 

Estudiantes 2 – 0 Racing (25-13, 25-23)

Calaveras 2 – 0 Pueblo Nuevo (25-23, 25-15) 

Mariano Moreno 2 – 0 Unión y Progreso (25-23, 25-18) 

 

Fuente: prensa AOV

 

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