Olavarrienses en Liga Argentina: en la Sur, uno sigue y el otro no

Deportivo Viedma en condición de visitante y Villa Mitre como local, completaron la serie de Reclasificación de la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet argentino y fue con un festejo y una derrota.

En Venado Tuerto, el equipo más austral de La Liga Argentina derrotó por 79 a 71 a Centenario y accedió a los Octavos de Final al cerrar la serie por 3 a 1.

En el elenco rionegrino que logró remontar casi una veintena de puntos, Jeffrey Merchant fue uno de los goleadores con 13 puntos en 26:24 minutos. Además, el olavarriense sumó 5 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa.

Por otro lado, en Bahía Blanca, Villa Mitre no logró la victoria que necesitaba y finalizó su temporada. Fue caída 94 a 87 ante Quilmes en tiempo suplementario tras igualar en 77. El encuentro que tuvo la paridad de los últimos tres partidos tuvo al “Tricolor” sin poder sostener una ventaja de 16 puntos y pagando caro los errores en ofensiva se despidió de la temporada.

Luciano Tambucci completó su experiencia en el equipo bahiense con 12:10 minutos con 7 puntos y 1 rebote.