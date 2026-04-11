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 - 11 de Abril de 2026 | 12:23

Alan Cos cayó por puntos en el “Gigante Verde” de Concordia

En la noche del viernes, Alan Cos volvió a presentarse dentro del campo rentado y fue con derrota en la pelea que cerró la velada en el gimnasio principal de Estudiantes de Concordia.

En un “Gigante Verde” colmado de espectadores, el boxeador olavarriense no se pudo robar el protagonismo y, en fallo unánime, cayó en el cierre de la programación organizada por la Comisión Municipal de Boxeo de Concordia y el promotor de boxeo Ramón Lescano.

 

Alan Cos se enfrentó a Santiago “Piedrita” Bazán y sumó una nueva derrota en el campo rentado en la pelea de fondo de una velada que tuvo de todo. El concordiense se quedó con un tremendo combate, golpe por golpe que no defraudó al público que acompañó en gran número.

 

Arriba del ring, Bazán y Randazzo protagonizaron una verdadera batalla. El concordiense fue creciendo con el correr de los asaltos, ajustando la distancia y encontrando los tiempos justos para neutralizar a un rival que nunca dejó de presionar. Con el correr de los rounds, “Piedrita” logró imponerse en las tarjetas y cerrar una actuación sólida ante un oponente exigente.

 

Fuente: Nueva Prensa

 

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