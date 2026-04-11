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Entregaron donaciones a instituciones y centros de salud

La subcomisión de Damas de Bomberos, Cáritas y el Tejetón solidario conformaron una red de ayuda que ya llegó a distintos barrios de la ciudad. 

 

 

La Subcomisión de Damas de Bomberos Voluntarios de Olavarría, en articulación con Cáritas, recibió una gran cantidad de donaciones compuestas por ropa, juguetes y distintos elementos destinados a familias e instituciones que lo necesitan.

 

Actualmente, el equipo se encuentra abocado a la clasificación y organización del material, separándolo por edades y categorías para optimizar su entrega y asegurar que cada donación llegue de manera ordenada y adecuada a sus destinatarios.

 

Ya se realizaron entregas al Jardín 15, al servicio de Neonatología del Hospital, a salitas de atención primaria, al Jardín Belén, a la Sala de Primeros Auxilios del barrio Belén y a dos juntas vecinales de la ciudad.

 

Desde la Subcomisión destacaron que el trabajo continúa, ya que aún quedan donaciones por organizar y distribuir en otros espacios que serán informados próximamente.

 

Además, se sigue impulsando el Tejetón Solidario, iniciativa mediante la cual se reciben prendas tejidas y ropa en el Cuartel para continuar acompañando a quienes más lo necesitan.

 

 

 

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