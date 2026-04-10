Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo debutó con ajustada derrota

En el “Gigante de Villa Italia”, comenzó la participación olavarriense en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y fue con derrota ajustada.

El “Lobo” perdió 104 a 95 ante Unión y Progreso en su estreno en el Torneo Pre-Federal Bonaerense. Nicolás Lorezno con 31 puntos fue el goleador de la noche.

En el estreno del certamen bonaerense, el representante local sufrió una ajustada derrota en un duelo que se definió en los últimos minutos, pero que tuvo a los tandilenses dominando casi todo el cotejo.

No iniciaron bien las acciones para los dirigidos por Cristian Sánchez, pero con el correr de los minutos emparejó las acciones y hasta tuvo la delantera en algunos pasajes de la primera mitad.

Tras el descanso largo, los locales llegaron a los dos dígitos de distancia y luego, a pesar de la reacción “Albiverde” que llegó a estar abajo por la mínima, hizo valer la localía para iniciar ganando en la Región Bonaerense.

Síntesis Unión y Progreso – Pueblo Nuevo:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros:

Unión y Progreso (104): Barroso (28), Theill (0), Turchi (10), Zazpe (19), Vergara (14) -FI- Tomé (0), Vargas Vergara (8), Fernández Fiol (7), Tracana (16), Reguera (2). DT- Álvaro Castiñeira

Pueblo Nuevo (95): Menon (13), Dupin (29), Lorenzo (31), Vázquez (3), Alberca (0) -FI- Alonso (0), Luján (13), Conte (0), Barsi (6). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 26 – 23; 44 – 44; 75 – 68 y 104 – 95