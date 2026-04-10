Estudiantes sigue haciendo historia: presentaron el plantel femenino 

En instalaciones de Arcos se presentó el primer plantel de Primera División Femenina del Club Atlético Estudiantes.

Conferencia de prense mediante, y con gran marco de público, se realizó la presentación del equipo femenino de Estudiantes que se prepara para debutar en el Torneo Pre-Federal Femenino.

La tarde-noche del sábado será histórica para el “Bataraz” cuando la pelota empiece a picar para las Damas. Será enfrentando a 9 de Julio de Bahía Blanca en condición de visitante desde las 18:00 hs.

“Para la institución es fantástico estar en esta presentación porque demuestra como avanzamos como Club”, fueron las primeras palabras de Juan Manuel Falabella como presidente “albinegro” para después agregar: “Fue una semana movidita para arrancar en el cargo, pero es un orgullo que me toque estar en esta posición”.

En representación de la Subcomisión de Básquet, tomó la palabra Dolores Catala que “estoy muy agradecida que hayan confiado en Estudiantes para seguir con el proyecto del básquet femenino. Fue y es un éxito que coronamos con esta presentación”.

“Espero de este lado retribuir un poco de todo lo que me ha dado el club, es un desafío estar de este lado, pero la idea me cerró por todos lados” sostuvo Gerardo Barrera en nombre de las familias de las jugadoras que colaboran con la posibilidad de participación de la entidad en las competencias provinciales.

“Estudiantes tiene potencial para que aspiremos estar arriba, intentar llegar a la Liga dentro de un tiempo”

Ramiro Bou, DT del equipo y encargado del proyecto, dijo: “Contento de que un equipo de Olavarría vuelva al plano provincial, es muy importante”. “Estudiantes nos recibió de la mejor manera, la Subcomisión trabaja mucho y el grupo de familia que nosotros tenemos como equipo es incansable”, agregó el profesor.

A la hora de la competencia que las enfrentará con equipos de toda la Provincia por dos ascensos a la Liga Nacional, Bou sostuvo: “Las jugadoras ya han jugado este tipo de competencias y tenemos 2 buenos refuerzos para un certamen que por sí solo te pone en su lugar. Sabemos que vamos a enfrentar a grandes equipos”.

“Hace unos años que volví al Club y estoy muy enganchado con esta propuesta, con este proyecto que le hace muy bien a Estudiantes”, fueron las palabras de Emiliano Coppero que oficiará de Asistente de Entrenador en la Liga Pre-Federal.

Párrafo aparte para los elogios que recibió el largo proceso que encabeza Bou con el básquet femenino: “El laburo que hace esta gente por el básquet femenino es para sacarse el sombrero” y en la misma sintonía, Dana Vendeirinho, una de las jugadoras mayores del equipo, sentenció: “Volver a jugar después de tantos años y jugar con chicas que fueron mis alumnas es un placer en una participación que es una ventana para las más chicas, hoy Estudiantes tiene todas las categorías”.

El plantel estará conformado por Trinidad Castañares, Morena Lemma, Delfina Rodríguez, Guadalupe Castañares, Dana Vendeirinho, Angelina Barrera, Gianna Bellinzoni, Pilar García Maroa, Máxima Mereles, Valentina Sak, Agostina Chantiri, Sofía Elbey, Zoe Requena y Delfina Pilar Juárez.