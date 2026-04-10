Semana completa para las bochas olavarrienses

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo, después de mucho, una semana completa de actividad para los Torneos Oficial de Tríos y también para las categorías Juveniles.
Durante toda la semana, volvieron los Caballeros a completar nuevas fechas del certamen que afrontó varias postergaciones y también hubo fecha doble para las Damas. En el Oficial Infanto-Juvenil, debutó la Sub15.
Por otro lado, el equipo femenino de Fortín Tradicionalista integrado por Erica Quinteros, Andrea Fischer, Adriana Sáenz Buruaga y Guadalupe Serantes con Roberto Serantes como DT Campeón del Torneo Provincial de Tercera División por Clubes que organizó Club Social y Deportivo El Fortín Olavarría.
Los resultados:
Damas
5° fecha:
Loma Negra A 15 – 9 Fortín Tradicionalista B
Loma Negra B 15 – 5 Hinojo
Pueblo Nuevo A 4 – 15 Fortín Tradicionalista A
Pueblo Nuevo B 15 – 10 El Fortín A
Álvaro Barros 15 – 13 EL Fortín B
6° fecha:
Loma Negra A 11 – 15 Álvaro Barros
Loma Negra B 8 – 15 Pueblo Nuevo B
Hinojo 15 – 5 Fortín Tradicionalista A
El Fortín A 11 – 15 Fortín Tradicionalista B
El Fortín B 0 – 15 Pueblo Nuevo A
Infanto-Juvenil:
2° fecha Sub12:
Hinojo A 4 – 12 Pueblo Nuevo
Hinojo B 8 – 9 Loma Negra (finalizó por tiempo)
1° fecha Sub15:
Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre) 10 – 8 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque) (finalizó por tiempo)
Loma Negra (Ariel González) 4 – 10 Álvaro Barros (Raiquen Arce)