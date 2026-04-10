Semana completa para las bochas olavarrienses

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo, después de mucho, una semana completa de actividad para los Torneos Oficial de Tríos y también para las categorías Juveniles.

Durante toda la semana, volvieron los Caballeros a completar nuevas fechas del certamen que afrontó varias postergaciones y también hubo fecha doble para las Damas. En el Oficial Infanto-Juvenil, debutó la Sub15.

Por otro lado, el equipo femenino de Fortín Tradicionalista integrado por Erica Quinteros, Andrea Fischer, Adriana Sáenz Buruaga y Guadalupe Serantes con Roberto Serantes como DT Campeón del Torneo Provincial de Tercera División por Clubes que organizó Club Social y Deportivo El Fortín Olavarría.

Los resultados:

Damas

5° fecha:

Loma Negra A 15 – 9 Fortín Tradicionalista B

Loma Negra B 15 – 5 Hinojo

Pueblo Nuevo A 4 – 15 Fortín Tradicionalista A

Pueblo Nuevo B 15 – 10 El Fortín A

Álvaro Barros 15 – 13 EL Fortín B

6° fecha:

Loma Negra A 11 – 15 Álvaro Barros

Loma Negra B 8 – 15 Pueblo Nuevo B

Hinojo 15 – 5 Fortín Tradicionalista A

El Fortín A 11 – 15 Fortín Tradicionalista B

El Fortín B 0 – 15 Pueblo Nuevo A

Infanto-Juvenil:

2° fecha Sub12:

Hinojo A 4 – 12 Pueblo Nuevo

Hinojo B 8 – 9 Loma Negra (finalizó por tiempo)

1° fecha Sub15:

Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre) 10 – 8 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque) (finalizó por tiempo)

Loma Negra (Ariel González) 4 – 10 Álvaro Barros (Raiquen Arce)