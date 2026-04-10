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 - 10 de Abril de 2026 | 21:37

Semana completa para las bochas olavarrienses

Damas, Caballeros y Juveniles completaron nuevas presentaciones de sus torneos oficiales. Además, un equipo de tríos Femenino se consagró en un certamen mixto.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo, después de mucho, una semana completa de actividad para los Torneos Oficial de Tríos y también para las categorías Juveniles.

 

 

Durante toda la semana, volvieron los Caballeros a completar nuevas fechas del certamen que afrontó varias postergaciones y también hubo fecha doble para las Damas. En el Oficial Infanto-Juvenil, debutó la Sub15.

 

 

Por otro lado, el equipo femenino de Fortín Tradicionalista integrado por Erica Quinteros, Andrea Fischer, Adriana Sáenz Buruaga y Guadalupe Serantes con Roberto Serantes como DT Campeón del Torneo Provincial de Tercera División por Clubes que organizó Club Social y Deportivo El Fortín Olavarría.

 

Los resultados:

Damas

5° fecha:

Loma Negra A 15 – 9 Fortín Tradicionalista B

Loma Negra B 15 – 5 Hinojo 

Pueblo Nuevo A 4 – 15 Fortín Tradicionalista A

Pueblo Nuevo B 15 – 10 El Fortín A

Álvaro Barros 15 – 13 EL Fortín B

6° fecha:

Loma Negra A 11 – 15 Álvaro Barros 

Loma Negra B 8 – 15 Pueblo Nuevo B

Hinojo 15 – 5 Fortín Tradicionalista A

El Fortín A 11 – 15 Fortín Tradicionalista B

El Fortín B 0 – 15 Pueblo Nuevo A

 

Infanto-Juvenil:

2° fecha Sub12:

Hinojo A 4 – 12 Pueblo Nuevo 

Hinojo B 8 – 9 Loma Negra (finalizó por tiempo)

1° fecha Sub15:

Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre) 10 – 8 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque) (finalizó por tiempo)

Loma Negra (Ariel González) 4 – 10 Álvaro Barros (Raiquen Arce)

 

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