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Podio para Urdapilleta en el inicio del Torneo Federal

Benjamín Urdapilleta, junto a su caballo “Jota”, participó de las primeras dos fechas del Torneo Federal y logró subirse al podio.

El jinete del Club Atlético Estudiantes se presentó en el Club Hípico General Pueyrredón de Mar del Plata en el inicio de la competencia federal y con destacadas actuaciones, se subió al podio.

La actividad se desarrolló durante el sábado y domingo, con una programación que incluyó competencias en dos jornadas y distintas alturas.

El sábado, Urdapilleta finalizó en el quinto puesto en la prueba de 0,80 metros y el domingo, volvió a competir en la misma altura, donde se ubicó en el cuarto lugar.

Posteriormente y en cierre de sus actuaciones junto a “Jota”, participó en la prueba de 0,90 metros, en la que alcanzó el tercer puesto, logrando su mejor resultado del fin de semana.

Fuente: Prensa CAE

 

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