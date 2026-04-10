Podio para Urdapilleta en el inicio del Torneo Federal

El jinete del Club Atlético Estudiantes se presentó en el Club Hípico General Pueyrredón de Mar del Plata en el inicio de la competencia federal y con destacadas actuaciones, se subió al podio.

La actividad se desarrolló durante el sábado y domingo, con una programación que incluyó competencias en dos jornadas y distintas alturas.

El sábado, Urdapilleta finalizó en el quinto puesto en la prueba de 0,80 metros y el domingo, volvió a competir en la misma altura, donde se ubicó en el cuarto lugar.

Posteriormente y en cierre de sus actuaciones junto a “Jota”, participó en la prueba de 0,90 metros, en la que alcanzó el tercer puesto, logrando su mejor resultado del fin de semana.

Fuente: Prensa CAE