Billar 5 Quillas: olavarrienses en el inicio de los circuitos CAB

El Circuito Argentino de Billar inició en Necochea con más de 180 jugadores de todo el país y en la nómina, hubo presencia local.

La competencia, con deportistas de todas las categorías y que consagró al triple campeón mundial Gustavo Torregiani al vencer en la final al dos veces Subcampeón mundial Ricardo Dieguez, contó con la presencia de Omar Nicolás Margonari y Víctor Di Marco.

En lo que respecta a la actuación local, Di Marco no logró sortear la instancia de clasificación, mientras que Margonari ganó su zona con dos victorias por 2 a 0 y por idéntico resultado, el primer cruce de Play-Off.

Luego, venció 3 a 0 a un jugador cordobés y se despidió con derrota en durísimo partido ante el Máster Mendi de La Plata.

El certamen se juega en un formato similar al del tenis, donde se defienden los puntos del año anterior clasificará a los mejores del ranking a la fecha final que tendrá lugar en Marcos Juárez, Córdoba.

La segunda etapa se jugará a fines de abril en Justiniano Posse en la Provincia de Córdoba.