Olavarrienses en Liga Argentina: hay quinto partido en Jujuy | Infoeme
Viernes 10 de Abril 2026 - 16:46hs
22°
Viernes 10 de Abril 2026 - 16:46hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 10 de Abril de 2026 | 14:52

Olavarrienses en Liga Argentina: hay quinto partido en Jujuy

Jujuy Básquet no pudo cerrar la serie de Reclasificación de la Conferencia Norte y habrá quinto partido.

Foto: Villa San Martín

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con las series de Reclasificación y en la Conferencia Norte, el equipo que cuenta con presencia local, no logró cerrar la serie.

 

En Chaco, Jujuy Básquet cayó ante Villa San Martín por 74 a 72 y con la serie igualada 2 a 2 habrá definición en el estadio “Federación”.

 

En un duelo de trámite parejo, los jujeños que tuvieron a Francisco Fornes completando 7:46 minutos con 2 rebotes y 1 recupero, no pudieron sostener la ventaja en los últimos minutos y tendrán una última chance de acceder a los Cuartos de Final.

 

El quinto y definitorio punto será el domingo regresando a Jujuy y en instalaciones del gimnasio “Federación”.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME