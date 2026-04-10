Olavarrienses en Liga Argentina: hay quinto partido en Jujuy

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con las series de Reclasificación y en la Conferencia Norte, el equipo que cuenta con presencia local, no logró cerrar la serie.

En Chaco, Jujuy Básquet cayó ante Villa San Martín por 74 a 72 y con la serie igualada 2 a 2 habrá definición en el estadio “Federación”.

En un duelo de trámite parejo, los jujeños que tuvieron a Francisco Fornes completando 7:46 minutos con 2 rebotes y 1 recupero, no pudieron sostener la ventaja en los últimos minutos y tendrán una última chance de acceder a los Cuartos de Final.

El quinto y definitorio punto será el domingo regresando a Jujuy y en instalaciones del gimnasio “Federación”.