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 - 1 de Abril de 2026 | 09:07

El SMN modificó alerta amarilla por naranja a partir del mediodía

Se espera que entre las 12 y las 18 buena parte de la provincia de Buenos Aires esté afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. 

 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles alrededor de las 7 de la mañana un nuevo comunicado rectificando el nivel de alerta para gran parte del territorio bonaerense, entre las 12 y las 18.

 

Lo que hasta este martes era alerta amarilla cambió por alerta naranja y la zona se verá afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

 

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 

 

En tanto, se mantiene la alerta amarilla hasta las 12 del mediodía, con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

 

No se descarta actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

 

 

 

 

 

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